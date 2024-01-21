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Иконка Stardew Valley (Русская версия)

Информация Категория: Игры Жанр: RPG
Требования Дисплей: Любой ОС: Android 4.0+ Поддержка: apk
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Stardew Valley (Русская версия)


Обложка игры

Краткий обзор игры

Как известно, некоторые игры способны подкупать не только своим графическим исполнением и геймплеем, но и атмосферой, которая играет центральную роль в общей концепции проекта. Одним из представителей подобной "ниши" выступает горячо любимая многими "Stardew Valley", которая уже давно была отмечена критиками как "продукт максимально душевный". Однако, причины успеха игры находятся не только в её "ламповости", но и умелом сочетании элементов самых разных жанров, начиная от классической "фермы", заканчивая ролевой игрой и приключенческим симулятором.

Если говорить за сам игровой процесс, то "Stardew Valley" можно охарактеризовать как "разноплановый life-sim", где нашлось место практически всему, включая уже традиционный сбор ресурсов, уход за персональной фермой и возможность заручиться поддержкой бесчисленных представителей животного мира (условно говоря). Кроме того, не обошлось и без разнообразной "экзотики", вроде рейдов в подземелья для поиска сокровищ и участия во всевозможных сезонных фестивалях. В остальном, "SV" предлагает игрокам поистине рекордный список самых разных возможностей, которые не ограничены особо суровыми рамками. Хотите строить дома и заниматься сельским хозяйством? Пожалуйста! Захотелось подраться с монстрами и побегать за лутом? Нет ничего проще! Есть цель завести виртуальную семью или побаловать себя уникальным отдыхом в компании друзей? И это здесь есть! Другими словами - скучно не будет!

К счастью, как и было обещано, Андроид-версия "Stardew Valley" имеет полноценный перевод на русский язык, который не уступает аналогичному на других платформах. В принципе, особых проблем с пониманием внутриигрового "контекста" - возникнуть не должно! Если вы соскучились по оригинальным инди-проектам, либо желаете получить невероятное удовольствие от душевного разнопланового развлечения, то наш сегодняшний гость подарит вам немало положительных эмоций и запоминающихся моментов!

Оценка: Великолепно
5.0


Голосов: 1

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Stardew Valley (Русская версия) - Скриншот 1
Stardew Valley (Русская версия) - Скриншот 2
Stardew Valley (Русская версия) - Скриншот 3
Информация от тестирующего:

Дата последнего запуска: 21 Янв 2024
Успешно запущена: Google Nexus 10, Xiaomi Redmi 4A
Критические ошибки: Не обнаружены
Протестировал: Android_Geek
Бесплатное скачивание:
APK



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